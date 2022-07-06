台北市道路上設置1117個舊衣回收箱，去年回收2316噸舊衣，創造1709萬收益，平均每家社福團體可得到約36萬元收入，北市環保局7月11日起開放新一期舊衣回收箱設置許可，經審核通過，可自今年11月1日至2025年10月31日在市有道路、土地設回收箱。

民眾捐贈二手衣物時，最常想到「舊衣回收箱」，舊衣回收箱兼具社會救助與資源回收功能，社福團體可透過收受的舊衣，回收再利用增加營收，幫助許多身心障礙朋友，且每回收1件衣服相當於減少4.2公斤碳排放量，回收1件T恤相當於省下2500公升水量。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿指出，目前核準的社福團體有48家，在北市設有1117個舊衣回收箱，去年回收2316噸舊衣，創造1709萬元收益，平均每家社福團體得到約36萬元收入所得。

他表示，舊衣回收箱設置申請資格，需為北市社會局核准立案，符合人民團體法或經全國身心障礙福利服務機構評鑑為乙等以上，欲申辦者，可於7月11日至22日，周一至周五上午9時至中午12時，及下午1時30分至4時30分，親送申請資料至市府1樓環保局櫃台或郵申辦。

環保局提醒民眾，舊衣回收箱只收衣物類，如衣服、褲子、外套、圍巾，其他像是鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭屬不可捐贈類，請勿投入，以免造成社福團體處理回收再利用的困擾，如有不小心丟錯的物品，可直接撥打舊衣回收箱上的電話，與社福團體聯絡取回。