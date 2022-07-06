網路上近期有一支長髮正妹近距離和草泥馬玩親親、結果換來草泥馬吐口水的爆紅影片，影片中正妹的臉被痰狀物噴好、噴滿，至今已有超過300萬人次觀看，不過多數網友都是看好戲的心態，並不同情長髮正妹。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，帳號為「sooyeunyi」的女網友日前在TikTok短影音平台分享一段友人被草泥馬吐口水的10秒影片，影片中可以清楚看到身穿綠色背心裙的長髮正妹開心地站在一頭草泥馬面前，近距離抬起下巴似乎想和草泥馬親親，下一秒草泥馬也抬頭、伸長脖子，不過牠不是要送上香吻，反而朝著正妹的臉吐了好大一坨口水，畫面顯示這坨痰狀口水完全覆蓋正妹整張臉，正妹也被嚇到立即甩頭、用右手摀住臉，整個人驚嚇到向後踉蹌好幾步。

影片也清晰聽見拍攝者倒抽一口氣，之後轉為笑聲。

這支影片上傳3天以來已有超過300萬人次觀看，不過多數網友的反應並不是同情遭到「顏射」的長髮正妹，反而嘲笑她活該，有網友回應，「妳怎麼會沒想到是這樣，妳活該」，有網友說，「妳期待什麼？一個吻嗎？」

也有觀察入微的網友說，影片中更愛的橋段是其他草泥馬看到同伴吐口水時也被嚇到了。

針對網友嘲諷，「sooyeunyi」隔天也再放上另一支15秒影片，委屈澄清是導遊告訴她們可以和草泥馬玩親親的，影片拍攝一個寫有「草泥馬規則」的看板，當中第5條寫「好好玩、享受那些草泥馬親親」，原Po無辜表示，「導遊告訴我第5點最重要…。」

根據畜牧資訊網站「Savvy Farm Life」介紹，草泥馬有各式各樣吐口水的原因，包括自我防衛、競爭食物，或是嚇阻不斷進逼的公羊駝。