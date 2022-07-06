連鎖餐飲集團王品(2727)看準後疫情時代外帶外送商機可觀，今（6）日宣布旗下主打平價百元小火鍋的「12MINI快煮鍋」將推動「大展店計畫」，暑期預計一舉新展9家TO GO店型門市，下半年合計規畫大舉新展19家，力拚年底達30家門市。

王品表示，「12MINI快煮鍋」為集團最平價品牌，目前全台共11家門市。由於運用成本結構的「先天優勢」切入外帶外送市場，得以在疫情期間逆勢突圍，主打外帶外送的門市業績較疫情升溫前成長達2～3成。

「12MINI快煮鍋」自今年初開始布局外帶外送市場，於台北小巨蛋、台中公益路推出主攻「外帶外送」的TO GO店型試水溫，減少內用席次、增設獨立TO GO外帶櫃檯。在4～6月的疫情升溫期間，外帶外送業績占比一舉拉高至75％，證明品牌發展策略奏效。

王品對此鎖定外帶外送市場商機，針對「12MINI快煮鍋」推出「大展店計畫」，目標下半年大舉新展19家TO GO門店，使全台門市達30家的營業規模，也顯示集團深耕平價剛需市場的決心。

王品7月預計新展3家「12MINI快煮鍋」門市，汐止新台五店、永和捷運頂溪店、高雄鳳山文濱店預計分別於10日、15日、18日正式開幕。各店開幕首3日可享內用、外帶鍋物肉量加倍送，開幕第4～10日結帳時出示「王品瘋美食APP」會員，可享瘋點數6％回饋。