原住民族語單詞競賽全國決賽日前落幕，苗栗縣代表隊帶回2座亞軍獎盃，創下歷年最佳成績。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

第7屆原住民族語單詞競賽全國決賽7月2至3日在台灣師範大學體育館登場，苗栗縣南庄鄉東河國小walo’隊榮獲瀕危語別國小組全國亞軍、泰安鄉泰興國小細道邦隊也榮獲一般語別國小組全國亞軍，為苗栗縣帶回2座亞軍獎盃，為苗栗縣歷年參加全國族語單詞競賽取得最佳成績。

原住民族委員會每年舉辦原住民族語單詞競賽，希望讓原住民族學生在遊戲競賽中「認識」及「熟背」族語單詞，提升原住民族學生族語學習興趣及成效，因受疫情影響，睽違2年辦理全國決賽，在2天賽程中共有來自全國14個縣市50個隊伍參賽。

苗栗縣政府原住民族事務中心表示，本次賽事苗栗縣原預計派出7校8支隊伍，後受疫情影響，蓬萊國小不參賽、南庄國中參賽選手因為居隔以致人數不足無法出賽，最後是以5校5支隊伍陣容參賽。

國中組唯一代表泰安國中小隊伍在預賽即對戰本屆亞軍隊伍，國小組士林國小在預賽即對戰本屆季軍隊伍，皆未能晉級，但泰安國中小、士林國小都表示，首次出賽已取得不錯成績，希望明年度能再次參加。

瀕危語別組南庄國小也是首度參賽，雖未能於預賽中晉級，但師生都表示享受參賽過程，樂於挑戰。東河國小繼108年第5屆族語單詞競賽決賽取得瀕危語別國小組亞軍，本屆賽事迎戰「宿敵」高雄市興中國小，可惜未能獲勝，蟬聯亞軍。

而泰興國小繼108年取得一般國小組殿軍，本次突破紀錄，一路挺進冠亞賽，最後在延長賽以1題之差錯失冠軍寶座，兩校小將們雖難掩失望，但也期許下一次再接再勵，希望明年度能為苗栗贏取冠軍寶座。

原住民族事務中心表示，徐耀昌縣長重視原住民族學生的語言學習，苗栗縣歷年來在原住民族語單詞競賽成績斐然，已被譽為全國賽事的常勝軍，感謝12所原住民族實驗學校與重點學校校長的帶領、教師與族語指導老師的用心以及參賽選手的努力，期望同學們都繼續自信說族語，傳承美麗民族文化。