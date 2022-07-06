台中市警察局第二分局「內銷」風氣盛行，社內戀愛不斷，更有3對同單位的情侶開花結果，陸續結婚、生子，不但同事們老是開玩笑地說他們天天都穿「情侶裝」，大夥也笑稱二分局是充滿粉紅泡泡的幸福機關！

這3對員警伉儷，分別是永興派出所警員周哲彬、王姵勛；文正派出所警員連振維、許珮嘉；立人派出所警員李孟修、蔡衿伊。他們都是在派出所結識另一半，在朝夕相處下定情、交往，進而結婚、生子。

3對警察夫妻檔不約而同表示，擔任警職常會遇到臨時勤務打亂原有計畫、突發案件無法準時下班等狀況，想找到相知相守的另一半並不容易，感謝分局牽起彼此的緣分，還有同事、長官的支持、保護，讓愛苗得以滋長、茁壯，也因為分局提供許多婚育福利及優質的職場環境，讓他們能無後顧之憂地結婚、生子、育兒，加上同仁相處融洽，他們異口同聲說想在二分局久任，攜手齊心，為治交安持續努力，給孩子安心成長的社會環境。

台中市第二分局長陳家銘表示，職場戀愛對於管理上有優點也有缺點，所幸同仁大多能公私分明，不讓個人感情影響團隊士氣，所以對於單身同仁交往戀愛並不反對。且夫妻雙方同為警職，對於職業特性都有深刻認識，在工作與家庭的權重分配上更能彼此體諒、包容，尤其基層員警上班時間多為輪番制，休假不一定都能剛好遇到，也是育兒工作的一大挑戰，在這樣的條件下，雙方還願意攜手步入婚姻，肯定是在慎重考量下才做出這個一輩子的承諾，身為分局的大家長當然也是樂見其成。