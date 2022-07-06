台船承建的海軍萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」，5月測試時發生船艙漏水、積水事件，經排除狀況後，今天已上午首度駛出台船碼頭，前往高雄近海執行海上測試，海上航行英姿也首度曝光，正式呈現在國人眼前。若這兩個月海上測試結果符合預期目標，將可在9月底前交艦給海軍。

台船國艦國造的「玉山艦」使用的是中鋼開發的新一代超強韌軍用鋼板，為高技術門檻的頂尖產品，強度比101大樓或超大型貨櫃輪使用的鋼板高出20％，耐低溫衝擊的溫度更達到零下84℃，遠優於一般陸上結構用鋼零下5℃或海上結構用鋼零下40℃水準，除國艦國造的各型水面軍艦陸續採用外，可滿足潛艦對水下耐壓性的嚴苛要求。

海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」首度海上，今天上午駛出台船碼頭，出港英姿正式曝光。(讀者提供)

海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」首度海上，今天上午駛出台船碼頭，出港英姿正式曝光。(讀者提供)

海軍今年初起已陸續完成1至5階測試，接著是在碼頭邊進行第6階段的靜態測試，隨後進行第7階段海上測試，今年9月完成交艦。

「玉山艦」排水量達到10600噸，可負責南海與外島運輸能力，戰時可執行兩棲作戰，具備匿蹤構型、武裝齊全，擁有完整電磁脈衝防護性能。可搭載陸戰隊隊員及兩棲舟車，即時投射兵力支援作戰，並具備臨時野戰醫院級的醫療設備，具體強化海軍「平時能救災，戰時能作戰」的能力。

艦上配備武器系統，包括1座76快砲、2座艦射型天劍2型飛彈、2座方陣快砲系統；甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載673名官兵。