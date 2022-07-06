黃嘉千與加拿大籍老公夏克立一直都是演藝圈的模範夫妻代表，沒想到16年的異國婚姻在今鬧婚變，黃嘉千向法院提出離婚訴訟，在暑假後將對簿公堂。面對婚姻觸礁，黃嘉千認了「離婚的決定與過程非常的艱難」，而雙方在網上已沒互動，黃嘉千最後放閃文，是2019年為夏克立宣傳新片，她大方曬恩愛：「我老公的演技爆發！從沒看過的眼神，吸引人的目光！」

黃嘉千與夏克立甜蜜、幸福的形象深植人心，兩人也不時發文分享家庭日常，但黃嘉千與夏克立近年已沒互動，黃嘉千最後放閃文，是2019年為夏克立宣傳新片，在微博轉發夏克立發文，並曬恩愛說：「我老公的演技爆發！從沒看過的眼神，吸引人的目光！背後隱藏什麼樣的動機，讓我整個進入了他的世界！超強！」

黃嘉千微博全文。（圖／取材自黃嘉千微博）

夏克立因工作經常往返台灣和加拿大，不過近年因疫情則都在加拿大，黃嘉千過去也曾坦言，這是夫妻分開最久的一次，而她在去年9月也特別飛到加拿大和丈夫、女兒團聚，當時夏克立還在IG分享黃嘉千與家人玩水上摩托車的影片，夫妻看不出異常，沒想到不到1年，異國婚姻就亮紅燈。

其實，黃嘉千與加拿大籍夏克立異國婚姻的相處之道總是外界焦點，黃嘉千則直言，所有婚姻都是一樣的，「不要刻意強調『異國』，只要2個人在一起，就一定會有狀況」，黃嘉千也強調，修復跟另一半之間關係，對自己來說很重要，還曾比喻夫妻關係：「他（夏克立）是頭，我是脖子，頭必須連著脖子」，如今，兩人將對簿公堂，實在令人感嘆。