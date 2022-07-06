結婚原本是一件高高興興的事情，但拍婚紗照，卻可能遇到許多消費爭議，台北市法務局發布消費警訊，去年度共接獲52件婚紗攝影服務的消費爭議，高達9成以上案件涉及「定金被沒收」；法務局指出，疫情期間如因政府機關頒布的管制措施導致無法順利拍攝，不可歸責於消費者，業者應返還定金。

北市法務局統計，去年度和今年度共接獲76件婚紗攝影服務的消費爭議，其中去年52件，就有48件與「沒收定金」有關；消保官葉家豪表示，有民眾申訴在給付定金後，由於個人因素決定不拍婚紗，業者卻主張要沒收全額定金。

葉家豪解釋，婚紗攝影契約屬於承攬契約，消費者可依法終止，業者不可以因為消費者終止契約而沒收訂金，但可向消費者請求已完成工作的報酬，及賠償因契約終止產生的損害。

葉家豪指出，新冠肺炎疫情爆發至今已2年，如果因政府機關所頒布的管制措施，導致婚紗無法順利完成拍攝，也屬於不可歸責消費者的理由，業者應該將定金返還消費者，不得沒收。

葉家豪提醒，消費者在簽屬契約時，應該要注意常見的消費爭議，其中，業者應提供消費者3天的審閱期，業者如果收取訂金，則不得超過總金額的20％，禮服押金不得超過契約總金額的10％。另外，在拍攝後，照片製作有瑕疵，消費者可以請求業者在約定期限內修補或重新製作。

有消費者指出，近年婚紗展很多，在展場上婚紗業者拉客人的手段，令人感到相當有壓力，許多人在業務員的催促下，消費者當下還沒有做好心理準備或與其他商品比較，因為壓力就會簽下交易契約，導致糾紛越來越多。