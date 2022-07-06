今年2月，在基隆市暖暖區過港路發生一起交通意外，原本只要駕駛人妥善處理就可以解決的小事，卻因為乘客一時情緒，向處理交通意外的警員表示自己才是駕駛人，經警方偵訊查出真相，將其移送基隆地檢署偵辦起訴，日前遭基隆地方法院判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

依基隆地檢署的起訴書，2月發生的交通事故其實很單純，當天駕車的吳姓男子原本打算要從暖暖過港路邊起步迴轉，讓後方騎乘機車的林姓男子嚇了一跳，自摔倒地。照理來說，因為沒有發生碰撞，只要吳男能夠妥善處理，就能夠解決這場交通事故。

不料，乘坐吳男車輛的56歲定姓婦人卻向到場處理事故的員警表示，她才是車輛的駕駛，意圖將肇事的責任攬到自己身上。

不過，事故中受害的林男在偵訊過程，向基隆市第三分局處理的警員表示，事發當時的駕駛是男性，顯然不是先前定女所說的那樣，警方再偵訊吳男，也確定現場駕駛的確是吳男。回過頭偵訊定女時，她才坦承自己想幫友人擔起發生事故的責任，基隆市警察第三分局將全案移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署檢察官認為，雖然吳男當天事故處理得當，林男並未提告，但定女頂替的行為，嚴重影響案件偵查及審判進行，因此5月以頂替罪嫌將定女提起公訴。

基隆地方法院日前宣判，認為定女明知自己不是小客車駕駛，為免吳男遭究責頂替犯罪，影響犯罪偵查之正確性，及妨害國家司法權之正確行使，由於定女犯後坦承犯行頗有悔意，處定女有期徒刑2個月，得易科罰金。