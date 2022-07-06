華新麗華為償還銀行貸款，減輕利息負擔，辦理3億股現金增資，每股發行價格33元，6日台股下挫，上漲0.05元而以34.25元開出，最高達34.50元後拉回，目前走跌，最低跌至33.15元，7月4日至8月3日正值現金增資繳款期款，面臨現金增資發行價格保衛戰。

近期國際鎳、銅價疲軟，華新6、7月連續兩個月調降不銹鋼盤價，儘管華新表示，6、7月不銹鋼及電線電纜等產品訂單穩定，印尼鎳生鐵廠投產，也開始貢獻營收，整體營收受鎳、銅價格下跌影響有限。

此外，華新5月下旬決定出售美國Borrego太陽能案場開發部門，預計第三季認列稅後處分利益約2.3億美元，第三季完成現金增資3億股，募資99億元，資本額增加8％多，以當前新台幣兌美元匯率計價，對EPS貢獻1.8元以上。

市場擔憂鎳、銅價無法回到俄烏戰爭開打初期的高點，使得現金增資題材失靈，三大法人5日賣超2,229張，華新今年董事會通過每股配發現金股利1.6元，市場並不買帳，6月21日除息以來並未填息，目前陷入貼息狀態。