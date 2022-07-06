寒舍艾麗酒店坐落於戶外的游泳池，可近距離欣賞信義區高樓大廈的美麗景觀，拍出高級感時尚大片。（Klook提供）

台北士林萬麗酒店的無邊際泳池，能一覽陽明山壯麗山景，隨手一拍皆是美照。（Klook提供）

北投麗禧百坪戶外風呂，暢泳於清涼的泳池中，徹底放鬆身心，感受山林間的沁涼與愜意假期。（北投麗禧提供）

北投亞太飯店兒童戲水池成為親子旅遊好去處。（北投亞太飯店提供）

宅度假正夯！5成網友認為飯店附設泳池SPA設施是挑選宅度假飯店的主要考量，不論是想要在無邊際泳池中拍美照，或是在高空泳池中感受都市天際線美景，甚至是沈浸在山林中放鬆一下，不同特色的泳池將滿足各種旅客度假的心。

Klook針對上千名網友做的「宅度假飯店大調查」有7成網友表示，對宅度假躍躍欲試，其中「享受家中沒有的飯店設施」更是想嘗試宅度假體驗的主要原因之一；過去曾嘗試過宅度假的網友中，有5成以上認為「飯店附設的游泳池、SPA等設施」，是未來選擇宅度假的主要考量因素，也讓擁有特色泳池景觀的飯店變成旅客心中的熱門選擇。

Klook推薦全台7間擁有超美視野的高空泳池飯店，包括面向海景的高空無邊際泳池，輕鬆拍出天海一線無敵美景；或是在市中心飯店的高樓泳池，位在板橋的新板希爾頓酒店擁有新穎的飯店設施與絕佳視野，能愜意享受城市之美，新板希爾頓酒店的高空無邊際泳池位在32樓的超高樓層，能一望整個新北市景，半戶外的設計，更是讓怕曬的旅客也能輕鬆享受泳池時光，池畔旁設計了椰子樹與熱帶灌木造景，讓旅客彷彿身處於海島渡假般愜意。

具有南島渡假氛圍的屏東墾丁H會館，不僅擁有以UFO外觀造型命名、擁有360度環景空間的景觀餐廳，以及運用大量的玻璃落地窗作為設計的房間，可以一邊泡澡一邊欣賞海天一色的美景，而必拍打卡照的地方就是他們的無邊際游泳池了，白天可以欣賞天空、海水、泳池幾乎連成一片的蔚藍風光，傍晚可以看夕陽沉落的餘韻、晚上可以欣賞繁星點點。

坐落於台北市信義區的寒舍艾麗酒店，飯店內優雅精緻現代風格設計，創造自然且舒適的休憩空間，位在7樓全區採用木地板及寬敞的植栽景觀的戶外泳池，除了可以近距離欣賞台北101與信義區的繁華市景，夜晚的都會霓虹夜景拍起照來更是璀璨奪目，輕鬆拍出今夏最亮眼的池畔大片，在忙碌的都會中，享受幸福的奢華度假感。

位於澎湖馬公的澎澄飯店鄰近碼頭而建，步行約15分鐘就能抵達四眼井和中央老街，除有極佳地理位置之外，在澎澄飯店的無邊際泳池，還能夠欣賞獨特的港灣美景，在泳池畔愜意的看著船隻在碼頭忙碌著，更是別有一番氛圍，廣闊的泳池與視野是澎澄飯店絕佳的打卡點，充分享受悠閒的度假時光。

高雄水京棧國際酒店是高雄市著名地標之一，從建築外觀就吸睛感十足，水京棧國際酒店頂樓的戶外泳池更是高雄唯一頂樓泳池酒吧，現代化的設計讓人怎麼拍都時尚，獨特的透明泳池設計，最適合時髦泳池派對美照。

台北士林萬麗酒店是萬豪集團在台灣第一個以「萬麗」為品牌的飯店，從踏入門口就可以感到低調奢華的尊貴感，台北士林萬麗酒店中最受歡迎的設施之一，就屬頂樓的無邊際泳池了，能同時眺望市景和陽明山景，在泳池盼就能享受被翠綠山巒包圍的清幽氛圍，換個角度還能欣賞市區大樓建築景象，如果晚上來游泳的話，天氣好還有機會看到滿天的星星，彷彿台北世外桃源。

位在台東市區的THE GAYA HOTEL 渡假酒店，因鄰近鐵花村、台東森林公園等知名景點，受到許多來訪台東旅客的喜愛，頂樓的人氣露天游泳池更是不可錯過，除了能俯瞰台東市景，更能遠眺壯麗的台東海岸山脈，每個角度都能拍出不同風格的池畔美照，夜晚的無邊際泳池除了夜色斑斕，遠方的山嵐更是為市區的熱鬧帶來一絲放鬆與寧靜，成為近年來台東市區的熱門打卡飯店。

搶攻暑期國旅商機，北投麗禧溫泉酒店自17日至8月31日止之週日至週四期間，限期推出「夏日悠遊‧一泊二食」專案，雙人專案價1萬4300元，原價1萬8816元，使用國旅補助每房每晚最高可折抵1300元，入住此專案1萬3000元即可入住15坪雅緻豪華客房，再享兩客早餐以及精緻午間套餐兩客、客房迷你吧免費享用，以及住宿期間免費使用館內設施包含挑高九米露天風呂與獨具南洋風情的戶外風呂及泳池等，自在享受北投山林間的涼感度假之旅。

北投亞太飯店推出「咕雞咕雞一日小蛋農」住房專案，讓大、小朋友拜訪農場，認識不同雞種，還可讓孩子近距離與雞接觸，非常適合親子同遊，即日起至9月30日，「咕雞咕雞一日小蛋農」一泊二食住房專案，2大2小平日入住9999元起，含早、晚餐及小蛋農體驗，專案訂房及諮詢專線：02-2898-3088。此外，北投亞太飯店另推「泳池涼夏祭」游泳平日大人600元、孩童400元，搭配下午茶每人平日僅需1100元；搭配午或晚餐，平日每人1600元，游泳後享受療癒SPA，平日優惠每人2400元。