警方查扣做案3支手機、銀行約定帳戶申請單、印鑑、儲簿、提款卡、新臺幣40萬元等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

去年11月期間一名港籍的李姓男子因收到簡訊，誤入詐騙集團陷阱，對方以冒名公司設置投資網站，李男前後投入千萬，最後無法出金，才發現被騙。警方初步清查，被害人恐高達70人，並查出6名車手，其中還有2人是姊妹，姊姊否認擔任車手，但員警在她家找到37萬現金，雖她聲稱是網拍賺來，但根據金流等相關證物等，仍被移送偵辦。

一名住在高雄約60歲的港籍李姓男子，今年1月向轄區警方報案，指稱他去年11月收到陌生釣魚簡訊，慫恿他加入冒名的股票投資網站，被大幅獲利假象吸引的他，前後投入1540萬，直到1月要出金時，對方以正逢績效比賽期間等理由，不斷推託，他才驚覺被騙，趕緊報警，警方透過關鍵字查詢，初步清查被害人高達70多人，遭詐金額恐怕高達上億元。

高雄市政府警察局刑事警察大隊15分隊與內政部警政署刑事警察局偵八大隊第六隊、高雄市政府警察局小港分局偵查隊、嘉義縣警察局刑事警察大隊組成專案小組展開調查。警方調查，該假投資網站成立約1年期間，持續追查出6名車手，其中還有一對李姓姊妹。

警方到姊姊李姓女子台南住處時，在她房間內搜出37萬的現金，看到警方上門，李女神情緊張，雖然她供稱這些錢是經營網拍賺來的，否認擔任車手，但警方根據她金流和相關事證，認為她涉嫌重大。除了這對姊妹，另外還在高雄、台南抓到其他4名車手，並查扣做案3支手機、銀行約定帳戶申請單、印鑑、儲簿、提款卡、新臺幣40萬元等證物。全案依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦。

高雄市政府警察局從今年6月20日起至7月1日12時止，配合警政署執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，共破獲詐欺集團58件214人，查扣不法所得汽車2部、現金1627萬7394元，警政署評核全國六都第2名，僅次台北市。