YouTuber陳彥婷跟老公巨人結婚後，2020年生下兒子「小黃金」，經常透過社群與網友分享育兒經，日前把小孩送去托嬰，沒多久就接到托嬰中心電話，透過監視器畫面發現兒子動作不對勁後，直接帶去醫院檢查，沒想到結果出爐竟是骨裂。

陳彥婷表示一早將兒子送去托嬰，一個小時後接到托嬰中心電話及監視器畫面，對方表示兒子坐著向後倒時，下意識用手去撐，由於覺得狀況不對勁，除了先告知家長外，也先做好手部固定，本來與老公討論後決定先觀察暫不送醫，但卻發現兒子玩玩具時不想動右手，當下驚覺不對勁立刻送醫，結果被診斷出是「骨裂」。

陳彥婷透過監視器發現兒子玩玩具不想動右手，驚覺不對勁後送醫診斷出「骨裂」。(陳彥婷 Tiffany臉書)

醫生表示兒童此狀況很常見，雖然不太需要開刀，但必須得固定好，這期間也要多補充鈣質及多曬太陽，就會自然恢復，對此，陳彥婷指出常覺得這時期活蹦亂跳，到處碰撞相當平常，通常一定都是先觀察，但若察覺「跟平常不同」，一定要帶去檢查不要拖，這次除了慶幸自己沒有放著觀察不帶去醫院檢查，也感謝托嬰中心先做好初步處理，接著強調：「沒有要責怪，而是藉由我們讓爸媽們可以多注意」。

對此，網友紛紛留言：「很讓家長知道一些概念，早日康復」、「幸好媽媽很有警覺心」、「謝謝分享，讓大家都能更知道該怎麼保護小孩」、「真的要相信自己的第一直覺，當了媽媽後關於小孩的雷達準確率高達98%」、「小孩恢復很快的，注意休息營養就好了」。