澎湃新聞6日報導，近日，一匹「綠馬」走紅：甘肅省博物館推出的該館展品銅奔馬——「馬踏飛燕」的周邊產品絨毛玩具異軍突起，受到網友熱捧。甘肅省旅遊熱度更早已成為今年6月起恢復最快省分之一。

攜程平台數據顯示，6月7日-7月3日，甘肅整體旅遊訂單量比上一周增長22％，其中門票訂單量環比增長74％；甘肅整體入港機票熱度比上周增長近三成，機票均價為778元（人民幣，下同）。

從近兩周看，去哪兒數據顯示，6月20日-7月3日，平台上預訂前往甘肅各機場的機票比上個月增長達2倍以上，6月去哪兒平台甘肅旅店預訂量已恢復至2019年的91％。馬蜂窩大數據顯示，近一周「甘肅自由行」、「甘肅攻略」、「甘肅自駕」、「甘肅親子遊」等關鍵字搜索熱度均超過150％。

與此同時，由於甘肅省成為大陸全國率先對低風險地區團隊遊客「敞開懷抱」的省分，團隊旅遊增長也格外明顯。來自途牛旅遊網6月的預訂及出遊數據顯示，不計算單獨預訂機票、旅店出遊需求，僅統計打包產品的預訂，6月下旬甘肅目的地的預訂量和出遊人次較6月上旬分別增長403％和447％。

今年7月1日，上海市全面恢復正常生產生活秩序後，首個跨省旅遊團目的地即為甘肅省甘南州。

澎湃新聞報導，上海跨省遊首發團，春秋旅遊「九色甘南」的跟團遊產品於6月23日下午上線，當天晚上銷售過半，次日售罄。該團於7月1日出發，7月2日從蘭州抵達甘南州的夏河縣。

春秋旅遊導遊周雲飛表示，甘肅省甘南州旅遊景點差不多恢復到疫情前的50％-60％，散客相對多一些。「目前在甘肅省進入公共場所、旅店、餐廳等，需要提供48小時以內的核酸證明，省內的縣城人民醫院等地都可以做核酸，很方便。」

相較而言，甘肅省的旅店民宿恢復更快。周雲飛說，甘南州熱門旅店民宿入住率接近80％-90％，甚至滿房。

來自途家民宿的數據顯示，進入暑期後，甘肅多地成為全國民宿預訂增速最快的城市之一，全省7月民宿提前預訂量比6月增長1.2倍。以7月5日入住7月6日退房為例，上網搜索甘肅省博物館周圍的民宿顯示「房量緊張，甘肅省博物館附近60％的房屋已售完」。