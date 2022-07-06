前高雄市警察局長黃明昭接任警政署長後，外界關心高雄市警局長懸缺將由誰接任。內政部長徐國勇今天表示，人選他已經簽派，另有二波高階警官人事調整，要等安全查核結束後，待程序完備就會對外公布。

前警政署長陳家欽申請提前退休在6月30日生效，由黃明昭升任警政署長，高雄市警察局長遺缺，外傳可能由警政委員林炎田、航空警察局長鄭明忠或台南市警察局長方仰寧擇一接任。

徐國勇今天上午出席「空中勤務總隊台北松山駐地直升機棚廠興建工程採購案」採購廉政平成立宣示典禮前受訪證實，人選他已核定，因為還有安全查核，尚待相關程序完備後就會對外宣布，現在就公布，這個有一點違反人事派令的程序規定。

徐國勇也提到，接下來還有第二波高階警官調整，譬如警政署主祕、副署長，還有一些六都的副局長要退休，就要有人補上，等安全查核結束、人事作業完成後，就會由警政署正式公布。

至於相關人士案是否經過討論，從以前到現在人事都是一起討論，全國有7萬多位警察，相關人選本來就會經由各縣市的警察局長評比、績效積分送到內政部。

對於先前爆出警界人事案爭議，徐國勇有感而發表示，他從當議員進入政壇，到現在這麼久了，大家都認識他的為人，很多東西本來就是「政治就是大家一起商量，但是每一個在商量的人，不能講說他是介入嘛」，也許大家有認知上不一樣，現在就是要讓大家了解，所有的警察人事，都會按照規定來處理。