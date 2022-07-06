搶攻居家健身商機，全台健身品牌龍頭—世界健身俱樂部宣布「World Gym Online線上影音平台」正式上線；持續用專業、優質的教學內容，整合線下與線上資源，以健身房經營經驗以及會員課程偏好，精準規劃，打造最專業的健身教學APP。

世界指出，無論是否為World Gym會員，只要下載World Gym APP、完成註冊，就能登入選取課程，開始訓練。課程規劃6大主題，包括：「重訓、有氧、瑜珈及冥想、伸展、訓練營、實況團課」，讓會員隨時隨地，跟著專業師資動起來。World Gym APP目前已突破25萬下載數量，榮登APP Store健康與健身類下載排行第一名。

World Gym Online提供6大分類課程、超過200支影片，每星期、都會有新課程更新。不同於市面上其他影音平台，可隨選5分鐘至30分鐘的影片長度，多種運動時間、讓你自由選擇，還能自建待播清單，依照每位會員的訓練強度，隨時重播、暫停或調整；同時，可以結合運動科技裝置MYZONE-Switch，於上課過程中透過數據顯示、監控努力程度。

世界健身俱樂部台灣區總裁柯約翰，記者會中特別提及，「World Gym 是全台第一家實體健身房，整合線下及線上資源，開發經營數位影音平台，功能強大、服務完整，World Gym Online擁有『全台唯一』的訓練計劃功能，即專業教官為你量身打造2至5週的訓練計畫」。

無論是上半身／下半身訓練，或是虐腹或核心組合…等，所有線上課程的創新編排，都要讓會員居家健身，依個人需求選擇，燃燒滿滿的卡路里！成為World Gym會員，下載、就可以觀賞免費教學影片；訂閱影音會員，全方位教學素材、一次滿足。

World Gym Online正式上線，特別邀請品牌最佳盟友─喬山健康科技與會，喬山健康科技持續支援高規格攝影棚和製播團隊，傾力分享硬體資源。兩大領導品牌品牌整合軟硬體優勢，卻也各擁獨創數位內容差異化，World Gym Online透過手機下載APP、並可投影至電視，利用不同裝置、作出了市場區隔，讓服務更進階。