「勇鷹」新式高教機與F5戰機並列在跑道滑行。。（莊哲權攝）

「勇鷹」新式高教機在志航基地展示動態性能。（莊哲權攝）

「勇鷹」新式高教機在志航基地展示動態性能。（莊哲權攝）

「勇鷹」新式高教機在志航基地展示動態性能。（莊哲權攝）

國機國造之「勇鷹」新式高教機自去年底開始交付空軍後持續換裝，目前已有4架進駐志航基地。空軍今日首次公開換裝進度，並以F-5戰機伴隨勇鷹高教機進行空中分列式飛越志航基地上空，展示動態性能，象徵勇鷹即將接棒，擔負起培育戰機飛行員的任務。

3架勇鷹戰機與2架F-5E戰機並列緩緩滑進跑道， 緊接著在主跑道由勇鷹進行2次的500呎低空衝刺，展現高教機的性能，在轟隆的引擎中翱翔天際，首批種子教官的張崇豪表示，他飛行時數達2300小時，很榮幸能擔任第一批種子教官，後續將銜續高教機訓練工作。目前漢翔已交付4架「勇鷹」高教機，可滿足訓練所需。

空軍表示，空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並肩負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官的F5E／F型戰機換裝訓練，同時支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務；戰時依令遂行聯合防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等各階段作戰任務，並負責支援西部基地兵力疏遷後各項後勤及作戰整備，運用基地自衛總隊兵力，遂行基地防衛作戰。