MetaAge邁達特(6112)(更名前聚碩科技)旗下Epic Cloud聚上雲瞄準企業混合雲需求，與Google Cloud Platform（GCP）擴大佈局，深化GCP Apigee（APIM管理工具）、Anthos（多雲暨混合雲管理平台）、Actifio（數據管理和災難恢復工具）、AI等企業核心應用，並結合MetaAge邁達特多年來品牌代理經驗，以及佳世達集團的橫向資源，擴展企業雲端服務。

Epic Cloud聚上雲董事長楊敦凱表示，無論任何產業，當前面臨人才短缺、升息利率調整、落實ESG等多重壓力，唯有透過智動化作業流程，並善用綠色能源，才能強化企業的長遠競爭力。雙軸轉型（數位＋零碳轉型）將成為台灣產業的重要發展趨勢。而Google的亞洲首座綠能資料中心選擇落地台灣彰濱，除了顯現Google對永續發展的決心，亦肯定台灣產業和政府機關轉型力道強勁。

Epic Cloud聚上雲本次擴大投入Google Cloud Platform服務資源，主要協助企業深化應用Google Cloud Platform，服務內容包含：SAP & Oracle上雲維運、GCP雲端遷移服務、4A（Apigee，Anthos，Actifio，AI）技術顧問服務。聚上雲另整合「顧客體驗數據平台」（Customer Experience Data Platform，CEDP )與Cloud native的軟體系統整合開發能力與技術，為企業打造GCP雲端原生平台服務，協助企業穩定上雲、綠色用雲；聚上雲亦結合了佳世達集團旗下達昇能源在「儲能」與「節能」上的多年實戰經驗，為企業提供雙軸轉型的雙核心技術。

Google Cloud除提供100％潔淨能源與高效率的資料中心，亦訂定2030年前達成所有資料中心、雲端區域皆100％使用無碳能源目標。數據顯示，Google資料中心比一般資料中心節能5成以上，而在相同電量下，Google資料中心現在可提供的運算能力更達5年前的7倍之多。