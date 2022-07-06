新冠肺炎延燒至今，台灣累計已逾7000多人死亡，國民黨立委費鴻泰、鄭麗文與前衛生署長楊志良今召開記者會，宣布要在8月替因新冠肺炎過世的民眾舉辦超渡大會，直言這些亡靈離去，不僅未得到民進黨高官的任何關切與反思，就連親友的告別都不可得，家屬面對最無情下三濫的政府，因此舉辦法會超度冤死的亡魂，撫慰家屬心靈，並呼籲衛福部能提供過世者名單，讓法會可以順利進行。

費鴻泰表示，新冠肺炎到7月5日為止，已造成7218人往生，加上因施打疫苗死亡者，高達8600多人，這絕不是小數目，其中有些人走得非常匆促，因為疫情指揮中心不負責任，讓親人無法見到最後一面，一場戰役能死多少人，美國911恐怖攻擊的死亡人數逾3000人，而台灣因為疫情而往生有8600多人，他非常哀痛，政府包含指揮官陳時中、閣揆蘇貞昌、總統蔡英文完全都沒有道歉，也沒有表達哀悼，他感謝楊志良發起法會活動，並呼籲政府應該拿出良心來。

鄭麗文指出，在過去兩個月當中，每天都有超過百人死亡，等於次每天都發生2的太魯閣列車出軌事件，這更是7218人的遺憾與痛苦，甚至沒辦法見到家人最後一面，全世界只有台灣需24小時火化遺體，根本是要把痛苦跟難堪在最短的時間消失不見，俗語說「今天公祭、明天忘記」，但這些家屬連公祭都等不到。

鄭麗文痛批，蔡英文、蘇貞昌、陳時中每天念茲在茲，只有年底的選票，而不是每天在生死邊緣掙扎奮鬥的確診者與家屬，更不是已往生者的亡靈，他們恨不到大家早點忘記，而台灣本來該是善良敦厚的地方，但經過這兩年來，讓她開始懷疑，台灣的善良敦厚正快速被執政黨摧毀，對大多數台灣人來說，最後一程送終是非常嚴肅重要的事情，現在大家只能自力救濟，她希望能發揮不一樣的正能量。

楊志良指出，去年新冠肺炎往生800多人，今年則超過7000人，有很多人是因為政府該作為而不作為導致過世，去年開始他已經多次到台中一間廟宇，法師也很關心冤死的亡魂，因台灣有最無情、下三爛的政府，全世界沒有國家是家屬不能跟往生者見面，所以希望在適當時機辦法會，超度冤死的亡魂，並且撫慰家屬心靈，所以他會在8月舉辦法會。