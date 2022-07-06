迎接中秋佳節到來，台北萬豪即日起至9月8日推出三款中秋限定月餅禮盒。送禮首選「詠月」手工廣式月餅禮盒，六入售價1,480元；新穎亮麗「芯月」流芯月餅禮盒，九入售價1,080元；今年首度攜手漢餅行家舊振南推出「喜月」台式小巧漢餅禮盒，九入售價880元。即日起至8月14日前預購及付清款項即可享早鳥優惠九折。每筆訂單實付金額滿 3,000 元，享本島單一地址免運費優惠。

「詠月」手工廣式月餅禮盒，以掀蓋及抽屜設計營造「珠寶盒」驚喜感，盒身印製法國名家克萊德（Alexis Kreyder）的19世紀名畫《永無止境的璀璨》，繪有絢爛的牡丹、玫瑰、鳶尾花及中西銀器，雍容華麗；「芯月」流芯月餅禮盒以用色大膽的紫色掀蓋式外盒為主軸，繪上滿月及古典窗櫺，猶如透過雕花窗櫺賞玩月下倩影，饒富巧思；「喜月」台式小巧漢餅禮盒，以溫暖喜氣的正紅色調，圓月內綴以華麗牡丹及俏皮玉兔。贈禮同時也能展現低調奢華的不凡品味。

經典「詠月」手工廣式月餅禮盒，售價1,480元。內含秘製XO醬雙蛋黃月餅一入、白蓮蓉雙蛋黃月餅一入、棗泥核桃桂圓蛋黃兩入、柚香伯爵月餅兩入。出自擁有四十年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝之手。廣式月餅以低筋麵粉、花生油等用料造就綿密口感，月餅出爐後還要於冷氣房中置放三日使其「回油」，造就柔軟油潤的口感。XO醬雙蛋黃月餅填入以鮮美干貝柱、上乘金華火腿、蝦米、朝天椒、香炒櫻花蝦等炒製的XO醬，拌上清甜綿密白鳳豆沙餡、填入飽滿鹹鴨蛋黃，鹹甜交織的風味歷久不衰。

白蓮蓉雙蛋黃月餅，以砂糖、麥芽糖、台南白河蓮子泥拌炒成清甜可口的香滑蓮蓉餡。棗泥核桃桂圓蛋黃月餅，以香炒黑棗泥加入交織蜜糖、白芝麻的琥珀核桃碎。柚香伯爵月餅將茶香揉合果香，為中秋拂來一縷清新。以香氣濃郁伯爵茶粉拌入白鳳豆泥、風乾日本柚子角，外層包覆上薄得透光之餅皮成形。金秋應景水果巧妙入味，嚐來清爽且餘韻不絕。