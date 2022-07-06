是方（6561）6日公布6月營收達2.54億元，相較去年同期成長17.8％，累計1～6月營收15.15億元，年增10.53％。是方下半年營收獲利將優於上半年，全年營收獲利將比去年來得好。

是方營收成長動能主要來自IDC、雲端、及網路頻寬三大業務營收同步增加，其中又以IDC業務成長幅度最高，主要受惠於既有國際客戶持續要求擴增IDC機櫃、及上網頻寬，尤其大型國際科技大廠積極推出5G、人工智慧及車聯網等相關創新應用服務同時，對於數據上網「延遲時間」更加要求縮短。

過去，國際大廠都會選擇在香港作為數據訊務的轉接站，中美貿易戰之後，紛紛改以台灣作為訊務轉介據點，推升國際大廠加速在台布局，對於台灣的IDC機房及上網寬頻需求大幅增加。

是方目前主要國際客戶包括美國「尖牙股」等科技巨頭。國際大廠已相繼在台推出混合雲服務，台灣雲端市場正加速成長中。

數據網路及雲端服務將成為該公司雙成長主軸，是方積極擴大服務涵蓋範圍到香港、日本、新加坡及東亞地區各國，加強與AWS、Microsoft、Google等國際公有雲服務大廠及雲端資安業者共同合作，依產業別推出不同的雲端服務，吸引國際及國內企業客戶使用。