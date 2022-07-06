環保署將在明（7）日以線上會議形式舉辦「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」會議，遭到環團質疑環評的合法性，更表示四接東移方案會毀掉基隆港、破壞沿海生態，要求環評會退回重審。

台電協和發電廠更新改建案，將興建第四座天然氣接收站（四接），東移至白米甕砲台下方、基隆港東防波堤以西至外木山漁港間海岸並「填海造地」約14.5公頃。

環團與無黨籍基隆市議員王醒之今（6）日在記者會上強力要求環評會退回四接填海方案，表示基隆一直是「北電南送」的縣市，基隆人也會願意合作區域分工，但不該逼基隆人斷送自己的海洋生態與基隆港生機，讓填掉外木山海域，要求環評會退回四接填海方案。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，海岸管理法第1條要求「確保自然海岸零損失」，四接東移方案規劃填埋白米甕炮台下方的自然海岸，不僅牴觸自然海岸零損失，亦破壞基隆的重要景觀，且天然氣屬高碳排化石能源，價格也容易受國際局勢影響，協和電廠鄰近新瀨海底火山，應可以直接轉型再生能源電廠。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐說，根據內政部營建署統計資料，現今基隆的自然海岸佔比約13.91％，若以最提出的東移方案將毀去外木山一帶僅存約380公尺的自然海岸，自然海岸佔比也將會下降至11.87％，且違反海岸管理法規定。

基隆市船務公會前任理事長曹育民則說明，四接選址錯誤將導致基隆港最後的生機被急速扼殺。液化天然氣船（LNG船）還將跟基隆港大小商船、貨輪、旅客郵輪共用單一航道，未來的衝擊可想而知，若成為軍事目標，一個簡單的軍事行動就可以同時讓商港、軍港、天然氣接收站、電廠同時停擺，將讓基隆港面臨「滅港」危機。

王醒之怒批，四接不僅長期傷害基隆，更破壞當地珍貴的外木山海岸，是沒有「轉型正義」的能源轉型，強調基隆護海公投第一階段已經達標，將持續推動第二階段。