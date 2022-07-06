在ESG的浪潮下，中菲行國際物流集團持續強化綠色供應鏈，除了於中國的子公司近期同時通過ISO 14001及ISO 45001雙重國際認證，集團並首次獲美國物流媒體Inbound Logistics (IL)肯定為年度綠色供應鏈合作夥伴「G75： Green Supply Chain Partners 2022」的殊榮，落實其於環境管理系統、職業安全衛生管理系統與綠色物流服務上，多年來對於環境永續性的承諾。

ISO 14001要求企業從識別環境衝擊與環境考量面開始，建立一系列的作業管制及緊急應變措施，以有效運用資源與減少廢棄物，從而改善環境績效。ISO 45001則是全球第一個職業健康與安全的國際標準，協助建立職業安全環境框架，透過加強同仁對工作環境的風險危害辨識，有效降低職業災害發生的可能性，以創造更安全健康的工作條件。

中菲行積極透過其自行研發的商業智慧科技(Business Intelligence Technology BIT)利用包括物聯網(IoT)、機器學習(Machine Learning)與人工智慧(AI)等綠色科技，整合移動裝置的智慧應用，成功在企業既有的資源回收與節約用水計畫之外，讓全球供應鏈有效共享節能減碳的永續目標。而今年首獲IL資深編輯群評選為年度綠色供應鏈合作夥伴，不僅顯示集團在操作優質化的成長策略上再次受到肯定，更象徵中菲行所提供的國際物流服務在全球減少碳足跡的共同使命下即將邁入新的里程碑。

中菲行集團中央管理服務處(Central Service Center)指出，通過ISO 14001及ISO 45001雙重國際認證是驗證國際標準的重要開端，而未來也將以綠色標竿為榮，持續超越客戶的期待，在提升效率、增值服務與降低成本的同時，以更多環境相關認證為目標，逐步完整體現中菲行在物流市場趨勢中落實法遵相容性與服務永續性的承諾。