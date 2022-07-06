一名男網友透露，與朋友約好2家人一起爬雪山東峰，朋友卻在出發前丟包大家，說要和別人單攻主峰，更扯的是，朋友的老公出發不久就帶著兒子和外傭折返，將自己年僅11歲的女兒丟給原PO一家來照顧，但他們本身也有2個未滿10歲的孩子，而女孩到了哭坡就走不動，他們只好先將她安置在哭坡，自己抓緊時間攻頂，沒想到朋友知道狀況後，竟要告他們惡意遺棄，曲折離奇的事件引起網友熱烈討論。

一名男網友在臉書社團《靠北登山大小事》上分享，近日接受徐姓女友人的邀請去「雪東一日來回」，登山隊伍按照兩個家庭拆分成2隊，他們一家四口，與對方一家四口外加一位外傭。登山前一晚，兩家人在露營區過夜，未料，主揪這次活動的徐女竟突然放大家鴿子，改去和別的朋友單攻雪山主峰。

男網友表示，本來想說對方那家人還有爸爸和外傭，因此不以為意，但扯的是，7月1日才開始爬山不久，徐女先生就聲稱忘了帶登山證，帶著兒子與看護折返，11歲的女兒則交給原PO家庭照顧，繼續爬山。

男網友說，由於11歲的女孩體力不繼，無論他們怎麼哄騙或是獎賞她，對方都說走不動了，為了趕在下雨前攻頂下山，加上期間打了好幾通電話都連繫徐女的先生，他們只好將女孩留在哭坡觀景台，並替她準備好保暖衣物和雨衣，讓她在原地等待自己爸爸來接，而他們則抓緊時間攻頂，沒想到女孩的爸爸知道狀況後，竟要求女兒單獨往回走，與她在中途碰面。

男網友指出，他得知徐小妹被要求獨自下哭坡後，立即把自己6歲與10歲的兒子丟給老婆照顧，匆忙跑下山去找落單的徐小妹，所幸路上有其他山友牽著她往下走。最扯的是，丟下家人去單攻雪山主峰的徐女回來後，竟直接去警局報案控訴原PO夫妻惡意遺棄，將她的女兒單獨留在山上。

貼文引起網友討論，有人認為原PO答應替朋友照看小孩就要負責到底，怎麼能就把孩子單獨留在哭坡；但也有人認為，整件事情問題最大的是對方的父母，如果不願意或沒有能力在登山時妥善照顧自己的孩子，那一開始就不應該帶2個孩子去爬山，不是有甩鍋給別人的家長照顧就是沒事了。

但男網友突刪掉前文，今改發新文章，表示將徐女女兒安置在哭坡觀景台，等他們攻上雪東以後下來再接她這件事，他真心感到非常抱歉，這是非常不智的行為，而整件事情爆上媒體也不是他們所願，在此致上12萬分的歉意，萬幸小女孩沒事，希望小女孩父母能接受他們的歉意，此後他們將用更加嚴謹的態度來審視自己的行為。

男網友也補充說，由於本案是非告訴乃論罪，所以沒有所謂的道歉換撤告，會公開道歉一方面是被要求，另一方面則是這幾天他與太太冷靜下來後，越想越覺得自己當初是很糟糕、很恐怖的人，當下怎麼能夠做出那樣的決定，因此現在他唯一能做的只有道歉，希望能減輕心裡的罪惡與愧疚感，真的萬幸小女孩沒事，不然真的是一輩子的悔恨。