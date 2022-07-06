一名網友表示，今年台灣大學是國內唯一擠進世界百大的學校，他認為應該要廢除沒用的系所，將資源放在專業科系，問台大哪系所最該被廢除，多數網友點名台大法律系，直言該系出了不少惡質政客和恐龍法官，禍害台灣20多年。

原PO昨（5）日於PTT八卦板指出，國內眾多大學中，僅台灣大學以68名擠進世界大學百大排行，認為在名額有限的情況下，應著重在專業的科系，而不是浪費資源增加沒用的系所，他詢問「假如要針對台大『瘦身』，哪個科系最該被廢除？」

貼文引發網友議論，「文組科系全部廢一廢」、「我覺得容易失業的科系應該減招」、「社會系啦！有夠廢，廢了根本沒差」、「昆蟲系」、「台大圖書資訊學系」、「幾個有名轉系跳板的都該廢一廢」。

留言中，多數人點名法律系，認為現今社會不少恐龍法官，再加上不少政客也都是台大法律系畢業，「法律系該廢無誤，20多年來台灣衰敗主因」、「法律系啊！台灣被法律系畢業的人敗光」、「絕對是法律系，養出一堆恐龍法官，禍害台灣」、「法律系，一堆廢物校友害慘台灣」、「我會選法律系，這系所專門出垃圾政客」、「法律系打掉，改換成半導體系」。