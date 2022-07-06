民眾自行拆違建卻遭北市府法辦。（陳重文提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員陳重文接獲民眾陳情，許姓男子為幫兩女兒圓夢，3年前買下一棟30多年的房屋，開了多肉植物餐廳，卻遭查報違建，一樓違建自行拆除，二樓違建遭強制拆除，二樓被強拆後，屋主並無裝修，建管處卻將2名女兒移送法辦，恐處1年以下有期徒刑，讓他們心生恐懼，炮轟」「柯市府行政權好大，市民好怕怕」，建管處坦言為行政疏失，已撤回移送法辦函文。

許先生指出，由於2位女兒對餐飲、多肉栽培有興趣，將退休金買了30年左右的房子，當時屋況很差，花了1年期間美化處理，看屋、過屋前都沒查到該建物1、2樓有違建列管紀錄，就被檢舉1樓窗戶及2樓凸窗為違建，自行拆除1樓違建，但2樓凸窗下還有底版為安全而沒有拆，最後由拆除大隊強制拆除，沒有再去做變更。

女兒表示，收到建管處公文，要把她們移送法辦，很錯愕，自己怎麼會變成刑事案件被告？這輩子沒有跟人家有什麼糾紛，她每天都睡不著覺、怕被抓去關，留下相關案底。

陳重文說，1樓屋主自己拆，2樓被強制拆，但是2樓沒有在拆後重建，建管處竟以2樓拆後重建，違反《建築法》第95條重建強制拆除違建罪，將2位許小姐移送法辦，這是行政權戕害民眾的權益，讓民眾非常擔心受怕。

陳重文表示，建管處發現疏漏之後，6月22日緊急發文向士林地檢署撤回移送法辦函文、6月24日建管處再度致電士林地檢署表示撤回本案立場，孰料，7月初當事人仍收受到士林地檢署傳票，檢察官認為當事人有到庭說明的必要，仍傳喚許小姐做筆錄，非常的遺憾。

陳重文指出，建管處在於法無據並承認有行政瑕疵之下，以興訟方式擾民、把市民送進地檢署，重文嚴正譴責建管處濫權，呼籲柯市長必須積極處，不要讓市民認為「行政權好大、民眾好害怕」，希望司法能夠還2位許小姐清白。

建管處長劉美秀說明，拆除違建分民眾自行拆除及強制拆兩種，1樓為許先生自行拆除，2樓為強制拆除，2019年第一次遭檢舉拆除後，今年2月又被檢舉1樓有新違建，由於同一地址有強制拆除的紀錄，若是強制拆除後又重建，就會依照《建築法》第95條移送法辦。

劉美秀坦言，由於1樓當時是自己拆除，而非強制拆除，沒有確認是自行拆除或是強拆，發現為行政疏失，因此撤回移送法辦函文，目前正請示中央並建議同一地點若有不同拆除記錄，應分別辦理，未來針對民眾權益部分也會審慎處理。