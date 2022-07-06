因立委集體貪汙遭判10年的蘇震清，稍早發出聲明強調會上訴到底，接受媒體採訪時他感慨地說，每每自己到政治轉折處，都會身陷司法訴訟，如同之前誠美材案、印尼案等，但最後皆還他清白，至於未來動向如何？是否投入年底屏東縣長選戰，蘇語帶保留地說，「目前還沒有想到那邊，這幾天會好好沉殿」。

蘇震清表示，自己的政治路上受到屏東鄉親全力支持，一路從助理、縣府祕書、議員、立委，一步一腳印為屏東鄉親做事，「我清清白白，坦坦蕩蕩，沒有做出對不起屏東鄉親事情」。

他無奈地說，之前要選立委時，就出現誠美材案、印尼案，過程中太多風風雨雨，雖然最後都還他清白，不過遲來的正義不是正義，期間太多磨難，沒有人可以代替他。

受訪時蘇震清多次強調自己清清白白、坦坦蕩蕩，也表示，政治路上不會退縮，也沒有退縮理由，至於未來動向如何？他並沒有給出答案，只說，先沉澱幾天再說。