台東國中小幼兒園教甄6日登場。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東國中小幼兒園教甄6日登場。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東國中小幼兒園教甄6日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選初試6日登場，總共開缺131人，吸引1228人報考，將近10倍，平均到考率約6成。台東縣府教育處統計，國中實際到考率57.2％、國小58％、幼兒園72％，預計8日公告初試錄取名單。

考生把握休息時間讀書，直到鐘聲響起才回到考場。台東試場內1名考生將答案抄在准考證後方，打算考試完畢後方便對答案，因試務人員收卷時發現，該名考生的國文、教育2科目被扣5分，總共被扣10分。

台東縣今年首度將代理教師年資納入加分條件，流浪多年的林姓代理教師肯定表示，代理年資加分機制有利於長期在地服務的代理教師，大家這次都把握機會、卯足全力準備考試。

有關到考率不高原因，推測應是中部策略聯盟都落同1天考試，許多考生會先重複報名，再選擇其中一縣市考試。另有考生指出，由於新北市教甄舉辦完畢且需在今天親自報到，因此已考上新北的考生，就不會到台東參加考試。

台東縣府教育處長林政宏特別前往東海國中、新生國中等試場巡視，慰勉工作人員辛勞。他說明，今年國中開缺26名、國小開缺91名及幼兒園開缺14名，預計8日公告初試錄取名單。

台東縣國中小暨幼兒園正式教師甄選今天辦理筆試，其中，國中報名人數351人，實際到考人數195人，到考率57.2％；國小報名人數710人，實際到考人數414人，到考率58％；幼兒園報名人數167人，實際到考人數121人，到考率72％。國中複試將於7月13日舉行、國小暨幼兒園複試則在7月15日。

今年甄選初試因應疫情，為維護考生及工作人員權益，考場仍加強防疫措施，包括進場時需在入口處量體溫、考試當天不開放陪考、所有考生及工作人員全程戴口罩等。相關資訊考生可至台東縣教育處網站（https：／／www.boe.ttct.edu.tw／）及台東縣教師甄選網站（http：／／teacher.boe.ttct.edu.tw／）查詢。

教育處指出，由於111學年度國小減班趨緩，國中因少子化隨仍有部分學校須減班減員，惟經評估後仍有辦理教師甄選需要，名額依教師退休、介聘調出人數及各校師資科別缺額等綜合考量，期望透過辦理教師甄選降低代理教師比率，教師優先分發偏遠地區學校，可望為台東教育界帶來新血新思維。