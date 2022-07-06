智慧型手機新機陸續上市，宏捷科(8086)6月合併營收回升至2.03億元，月增3.38%，為今年1月以來新高，宏捷科表示，第3季會比第2季好，下半年也會比上半年好，受到台股重挫拖累，宏捷科今天股價開高走低，未能順利填息。

大陸智慧型手機銷售低迷，手機PA也面臨庫存調整，致使宏捷科上半年營運表現平平，不過隨著智慧型手機品牌廠陸續推出新機，宏捷科營運已逐步擺脫谷底。

宏捷科技6月合併營收為2.03億元，月增3.38%，年減48.6%，為今年1月以來新高；累計第2季合併營收為5.88億元，季減3.78%；累計前6月合併營收為11.98億元，年減45.88%。

儘管下半年大陸市場依舊不明朗，且客戶端仍有庫存，但第2季起，客戶訂單已逐漸回穩，宏捷科預估，第3季會比第2季好，下半年也會比上半年好。

宏捷科今天除息，每股配息2.8元，雖然早盤以紅盤開出，受台股重挫拖累，宏捷科開高走低，未能順利填息。