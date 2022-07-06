外媒報導，美國通訊晶片大廠博通（Broadcom）收購雲端運算公司VMware的競購期（go-shop period）已經結束，在沒有其他對手競爭下，博通將得以推進這項將成為史上規模第三大的科技業併購案。

博通在5月26日向VMware提出以610億美元進行收購的提議，這項提案包括為期40天的競購期，讓VMware有機會尋找其他買家。

VMware董事會和其最大股東兼董事長戴爾（Michael Dell）之前已經批准，除非出現更好的報價，否則公司同意與博通進行併購。

如果VMware接受其他收購要約，就必須向博通支付15億美元分手費。雙方協議裡的競購期已在7月5日結束，VMware並未收到條件更好的收購要約。雖然博通可以推進收購VMware的交易，但最終仍需要通過美國和歐盟的反壟斷調查。博通此前宣布預計在2023財年內完成交易，這表示該公司有15個月的時間達成目標。