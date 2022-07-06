新北國小學務主任培力研習近日於頂溪國小舉行，邀請各校學務主任在暑假期間交換經驗，新北教育局長張明文指出，新北持續深耕學輔工作，此次研習讓學務主任可以充電再出發，繼續為教育努力，守護學生身心。

教育局表示，此次研習於頂溪國小舉行，內容包括年度工作研討、學務有話要說以及個案盤點等，除了互相交換學生事務與輔導的工作經驗，也激發學務人員的工作熱情與職務價值。

頂溪國小校長柯志賢指出，學務主任是校內生活輔導的重要靈魂人物，此次培力課程豐富多元，運用「跨專業合作、團體動力、問題解決」三大主軸架構，使學務主增進任專業知能與教育熱忱。

德音國小主任許哲銘說，藉本次研習吸取各校防疫經驗，再轉化、適度調整，可讓開學前防疫準備更加順利；信義國小主任林羿君也認為，此次最大的收穫，是討論分析不同個案處遇並強化資源運用，可協助個案融入學校生活。

張明文強調，此次研習讓學務主任可以充電再出發，面對未來挑戰可更從容應對，也善用資源配置，配合差異化策略，合力完成多元任務，新北會持續深耕學輔工作，營造友善校園，守護學生身心健康。