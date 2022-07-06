英國教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）接任財政大臣，接下的是1個通貨膨脹率近兩位數、成長趨緩似乎也將比其他大國更嚴重的經濟。

和前任財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）一樣，查哈威將面臨增加開支與減稅的壓力，預料查哈威也將在解決英國脫歐未完成事務方面扮演重要角色。

國際貨幣基金（International Monetary Fund）4月分預測，英國在2023年將面臨比任何其他主要經濟體更慢的經濟成長和更持久的通膨。

之後，英鎊價值進一步下跌，今天兌美元匯率更觸及兩年低點，而這都會增添英國通膨壓力。

通貨膨脹率5月達到9.1%的40年高點，而英格蘭銀行（英國央行）曾預測10月分通膨將突破11%。

隨著英格蘭銀行升息以及家庭和部分企業信心下滑，英國4月國內生產毛額（GDP）萎縮，預期整個第2季也將萎縮。

多數經濟學家認為，短期內英國將可避免衰退的技術性定義，也就是連續兩個季度出現萎縮，這有部分原因得歸功蘇納克5月宣布的最新生活費支援措施。

但隨著明年經濟成長可能放緩至停滯，保守黨議員呼籲在秋天削減增值稅，此舉可能讓國庫減少數百億英鎊收入。

這將增加英國在新型冠狀病毒大流行期間膨脹到超過2兆英鎊（2.39兆美元）、現在幾乎占GDP96%的公共債務。

據報導，首相強生（Boris Johnson）和蘇納克經常在政府應該再借多少錢方面意見分歧。

蘇納克今天宣布辭職時表示，他管理經濟的方法與強生「在根本上有太大的差異」。