中華郵政公司子公司中華快遞長年以來工資低落，有員工指工作17年月薪還不到3萬元，中華快遞企業工會周一罷工1天，交通部長王國材認為員工薪水確實太低，指示中華快遞改善並建立合理薪資結構。但工會今再度到交通部前抗議，批評公司高層以加薪會砍績效推託，沒有具體承諾，不排除要再發起全國大罷工。

中華快遞企業工會昨日下午與董事長黃振忠，以及中華郵政公司副總經理簡良璘、邱鴻恩開會協商，工會指控，資方不但未具體回應調薪，沒有數字、沒有時間表，還稱調薪會使績效獎金變少，工會代表無法接受。

工會質疑，「砍績效獎金，惡補長年低薪」就是交通部所謂「國營事業不該帶頭低薪」的方案嗎？中華快遞人力嚴重不足，基層1人當2人用，爭取調薪竟被威脅扣績效獎。

工會批評，中華快遞年年賺錢，稅後盈餘10年翻3倍，員工的薪資卻始終貼近基本工資，去年基本工資漲幅較高，中華快遞幫員工加薪300元，結果績效獎金少了1萬元，年所得反而減少。

工會提出2大訴求，「實質調薪、全員5000、不扣績效」、「健全調薪制度，參考郵政母公司」。

面對工會質疑，中華快遞董事長黃振忠解釋，今年的預算都是在去年就編列好，有多少盈餘就發多少獎金，但若調薪，在盈餘沒有增加的情況下，自然會排擠到獎金。

交通部回應，部長王國材認為中華快遞的員工薪資偏低不合理，員工生計困難，表達支持中華快遞所提改善員工薪資方案，昨也指示中華快遞盡速召開臨時董事會討論，建立合理薪資福利制度留住人才。