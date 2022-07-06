周杰倫新歌曝光。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫（周董）暌違6年，終於即將推出新專輯《最偉大的作品》，首波同名主打歌〈最偉大的作品〉MV今（6日）中午12：00曝光，上線不到10分鐘YouTube已破萬點擊！周董不僅自導自演帶領樂迷穿梭時空回到1920年代，邂逅了許多藝術家，更邀請國際鋼琴家郎朗入鏡演出，兩位天王皆在MV中大展琴技。

周董想透過音樂將繪畫、文學等藝術結合在一起，因此在MV裡呈現了許多他的狂想，他與友人來到巴黎有著152年歷史的莎瑪麗丹(Samaritaine)百貨公司裡彈奏鋼琴，時空突然瞬移到1920年，遇到了瑪格麗特、達利、常玉、莫內、徐志摩，周董以魔術與藝術家們幽默互動，讓大師們有了新的創作靈感。

周董過去在自導自演的電影《不能說的秘密》中，以彈奏鋼琴穿梭時空，成功掀起「時空穿越」的話題與風潮！在〈最偉大的作品〉MV裡，他再度大玩時空穿越構想，回到百年之前，第一個跨入的場景是位於巴黎里昂車站的「藍色列車」餐廳，展開有趣的藝術之旅。

MV特別邀請享譽國際的鋼琴家郎朗參與演出，和周杰倫的一段「鬥琴」激盪精彩火花！MV尾聲，周董回顧這趟時空旅程遇到的藝術家，唯獨郎朗讓他百思不解為何人？就在周董與友人回到現實時光中、再置身古蹟與現代交融的莎瑪麗丹百貨時，郎朗竟也出現了！不禁令人懷疑他其實也是時空旅人？而郎朗是和周董一樣從現代回到過去？還是跟著周董一起從1920年來到了現代呢？

郎朗繼〈夢想啟動〉MV後再度參與周杰倫MV演出，他說：「這支MV有特別好的創意！整體除了非常的流行，更是一個經典的作品，其實杰倫5年前就有這個主意了！他希望藝術能讓更多人喜歡，讓大家感覺到藝術是無處不在的！我很開心我的好兄弟杰倫邀請我參與MV，還有我多年的好友謝迪參與了詞的想法。這是一支里程碑式的MV作品，在很多方面上都是很有意義的！」

周杰倫與友人穿梭時空後來到巴黎里昂車站的藍色列車餐廳。（杰威爾音樂提供）

〈最偉大的作品〉曲風巧妙優雅地融合了古典、嘻哈、饒舌與流行，一開始以鋼琴揭開了序幕，接下來就是小提琴了，特別邀請了厲害的小提琴家陳銳（Ray Chen）演奏悠揚旋律，融入「周式曲風」之中，完美結合古典與流行。作詞者黃俊郎、謝迪在歌詞當中蘊含許多巧思，整首歌詞非常考究地藉由時空旅人將藝術家與其作品的精神串連，而MV可說是將繪畫、文學、音樂、影像，融合成為一種專屬於周杰倫式的當代藝術表現形式。無論歌詞或MV都藏有很多巧思驚喜在其中，周董說：「不管怎樣，這作品有郎朗、Ray這些厲害的音樂人加入，還有歌詞提到的這些偉大的藝術家，對我來說，它就是最偉大的作品！」

鋼琴家郎朗照片在 巴黎凡登廣場內拍攝MV。（杰威爾音樂提供）

周杰倫第15張專輯《最偉大的作品》即將於7月15日發行，共收錄12首曲目，包含一首鋼琴演奏Intro、以及6首新歌，之前數位發行的5首歌曲「等你下課」、「不愛我就拉倒」、「我是如此相信」、「Mojito」、「說好不哭」(feat.五月天阿信)也收錄進此張專輯中。新專輯《最偉大的作品》CD裝幀唯一版7月8日起於各大唱片行及7-ELEVEN超商開始預購，數位專輯同步預購。