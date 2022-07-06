高雄又停電了！國民黨高雄市長參選人柯志恩今（6）日結束拜廟行程後，近午返回位在三民區的國民黨高雄市黨部，未料卻發生停電，柯志恩酸「高雄的日常，第一天就碰到了」。對此，台電表示，中午12時11分停電，經派人查修，初步查出是電纜故障，總計1100戶，停電近1小時，稍早在下午1時9分全面復電。

台電指出，停電範圍包括，高雄市苓雅區中東街、河南路、泰成街、和平一路、泰順街、中正二路、新興區尚義街、六合路、七賢一路等一帶約1100戶停電，經派員查修，已於下午1時9分全部送電完成，初步調查疑似是電纜故障，詳細停電原因有待釐清。

柯志恩在臉書表示，剛遷完戶籍回到黨部辦公室，正在研讀地方專家學者提供給我的資料，沒想到燈就不亮了，電腦也開不了。現在終於體會到，高雄的停電問題已到了刻不容緩的地步。

柯志恩受訪時笑說，「怎麼停電大家都來問我？應該去問陳其邁吧？」直到下午1時，電都還沒來，快熱死了，沒有冷氣、電風扇可吹，現在只能用克難的方式，到陽光普照的地方繼續看里長給的一些建議及資料，不知道這次又是蟑螂、老鼠，還是哪隻小動物害的？