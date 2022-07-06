１名女網友《Dcard》發文寫下，父母表示未來的家產都要留給哥哥，她和母親借錢付房子的頭期款時，發現母親將剩餘的存款留給哥哥買預售屋，原PO不解為何哥哥有２棟房，詢問母親後對方表示：「我跟你爸想買給他跟他老婆自己住」，令她憤怒寫下，我寧願跪下來求其他親戚幫忙借錢買房，貼文一出引起網友們爭論不休。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，她已經習慣家裡重男輕女的觀念，日前爸媽友人到家中爭家產，長輩便順勢告訴她，家裡的房子已留給哥哥，並告訴哥哥後沒有結婚生子，就將房子賣掉，環遊世界。原PO興奮大喊，她會結婚，房產可以給她，沒想到母親卻要她嫁人後東西全數搬走，不能佔用家裡任何一個房間。

但她家也只有4個人，住在整棟透天厝，樓上還有3間空房，父母竟連一個房間都不願留給她，日前詢問媽媽是否借她100萬付房子的頭期款時，母親卻一口回絕，表示錢要留著幫哥哥買預售屋，她無語詢問：「現在這棟不就是他的了，幹嘛又買？」沒想到母親卻回：「我跟你爸想買給他跟他老婆自己住」。

原PO心死說：「我寧願跪下來求其他親戚幫忙借我錢買房，我也不會再去問他們借我錢」，文章曝光後，網友們紛紛留言：「只能隔著螢幕給妳一個擁抱」、「這種傳統觀念爛死了」、「當初父母養我到成年就很感激了，沒想過他們的財產。文中完全沒提到平常對父母的回饋，況且父母的財產要如何處置是個人自由吧，子女有置喙的立場嗎？」