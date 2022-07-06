內政部長徐國勇（中）出席世界警消運動會的授旗典禮。（警政署提供）

內政部長徐國勇（左）與警政署長黃明昭交換意見。（警政署提供）

警政署副署長林順家（前排白衣者）揮舞國旗，他將率團出賽。（警政署提供）

「2022年第19屆世界警察消防運動會」將於7月22日至7月31日在荷蘭鹿特丹舉行。我國代表團由內政部警政署、消防署甄選優秀選手組成，將與來自世界70個國家、近萬名警察、消防及海關人員共同參與各項競賽。今天內政部長徐國勇至警政署出席授旗儀式，他勉勵選手能爭取佳績，為國爭光。

世界警察消防運動會舉辦目的，在於鼓勵執法人員積極參與各項體技活動，藉以強化執勤量能，並促進國際交流。世界警察消防運動會2年舉辦一次，本屆為我國連續第12次組團參加，歷屆參賽選手均能積極準備獲得佳績。

警政署指出，本次代表團由警政署副署長林順家率領警察人員21人及消防人員7人，合計29人，參加柔道、跆拳道、射擊、羽球等競賽項目。

徐國勇致詞表示，首先他要恭喜遴選出的選手能代表警消人員出賽，他說蔡英文總統非常關心這件事，因為她覺得警消運動會不只是警消的榮譽，更是國家的榮譽，也是國際交流的重要場合，更是外交一個盛事，他代表總統及院長先向大家恭喜。

徐國勇指出，本屆為我國連續第12次組團參加，歷屆參賽選手均能積極準備以爭取佳績。上屆（2019年）賽事於大陸四川成都舉行，我國代表團選手展現出絕佳體能與精湛技術，在柔道、跆拳道、射擊、巴西柔術及田徑等項目，表現優異，共計榮獲金牌25面、銀牌24面、銅牌30面，殊屬不易。

他說，希望參賽選手全力以赴投入各項競賽，並注意參賽期間的紀律，維護國家榮譽及形象，做好警察外交工作，提高我國執法機關能見度。

這場授旗典禮，除消防署之外，警政署由署長黃明昭、帶團出賽的副署長林順家出席，目前代理主任祕書的警政委員陳卿南也列席。這場典禮並未開放採訪，徐國勇也沒針對警察人事等問題再做發言。