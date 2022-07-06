黃豪平（中）與三位主持人穿著同色系，笑說誰生病他都能馬上取代。（三立提供）

岑永康（左）與兒子Ethan同台。（三立提供）

三立《綜藝大熱門》今（6日）播出「會讀書又會玩，別太羨慕！」邀請最強「高學歷」的金頭腦代表，包括前主播岑永康、紐西蘭學霸Ethan、台北副市長幕僚黃瀞瑩、藝人黃豪平、學霸模特兒Sisii、新北市新莊議員參選人戴湘儀、電競學霸江大成、台大牙醫系正妹VW、醫師高偉棠、民眾黨文宣創意部主任許甫。

岑永康帶兒子來上節目自豪表示兒子比自己更厲害，逼得吳宗憲忍不住自誇：「這就是我小孩最大的困難，因為要贏過我太難了！」更直說這組父子檔是今天的悍將。黃豪平也卸下諧星的包裝，以他的高學歷與在場人PK；很巧他當天跟主持群們穿同色系，開玩笑表示若誰生病馬上可以上場代替他主持，被Lulu虧說心機太重。比賽過程中，學霸模特Sissi提到自己擁有「黑卡」，不甘示弱的吳宗憲立刻回說他也有，卻被Lulu笑說：「你是那是有錢人的黑卡，不是像Sissi的是要智商全球排名平均前2％才能擁有的。」惹得讓現場一陣大笑。

其中一題關於兒子的邏輯題，題目是「我是一個男人，假設你的兒子是我的兒子的爸爸，那麼我是你的誰？A.你的父親B.你的兒子C.你自己本人。」Lulu特地用鹿希派向吳宗憲解釋，沒想到吳宗憲卻說這樣解釋不對，「因為我不承認鹿希派是我的兒子」，他還激動的說：「你看人家Ethan（岑永康兒子）多乖。」另一題世界名人所發生的趣事，就是有位名人煮蛋時把手錶丟到鍋子裡，煮完才發現手上拿著蛋，岑永康雖然答案不正確，但卻爆料李四端曾經真的做過這樣的事，讓大家大吃一驚。

吳宗憲透露岑永康跟太太的教育觀是從小不給兒子用3C產品，至於真的對小孩的教育有影響？岑永康說兒子因為沒手機無法打怪反而變成自創，可以畫出好多隻怪，也啟發了創意，另一個就是他視力真的很好，好到可以當機師，吳宗憲笑說：「這不是視力問題，是需要錢培育的問題，就是在說自己有錢啦！」岑永康則立刻打槍說：「憲哥多年前要Ethan去他家過一夜，到現在黃牛都還沒有成！」