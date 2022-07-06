高雄市長陳其邁（前）6日前往旗津宣傳週末起將開跑的黑沙玩藝節跟啤酒嘉年華，並向現場媒體展示嘴上的啤酒泡沫。（圖/ 中央社）

高雄市長陳其邁今天到旗津宣傳週末起舉行的黑沙玩藝節跟啤酒嘉年華，今年首創雙節合一，還預告16日晚間啤酒嘉年華開幕，準備了大彩蛋，歡迎旅客來旗津享受陽光沙灘。

陳其邁上午到旗津天后宮宣傳旗津黑沙玩藝節和啤酒嘉年華。他接受媒體聯訪指出，今年首創雙節合一，分別在7月9日和16日展開，聯手旗津商圈、旅宿、特色商家，打造類似蘇美島的歡樂節日氣氛，讓全國旅客來高雄享受旗津陽光、沙灘與高雄人的熱情。

針對黑沙玩藝節活動，陳其邁表示，9日推出壽山動物園明星動物狂歡派對作為主題，沙灘上有各式座椅及沙雕貝殼椅，還有氣墊溜滑梯、旗津尋寶及熱血泡泡足球，更有週週都精彩的主題派對活動，包括小小沙雕師體驗、夜間觀星賞月、飛揚風箏秀以及極限衝浪及熱血沙灘排球。

啤酒嘉年華部分，他則說，自7月16日起到8月13日連續幾週都會在沙灘舉行音樂主題活動，讓民眾享受海鮮、啤酒及旗津迷人的夜晚。16日晚間還準備了大彩蛋，請民眾拭目以待。

雙節期間遊客湧入，陳其邁說，將根據旅客人數調整郵輪班次，目前旗津另一邊的鼓山魚市場正加速整建，盼能在8到10月整修完成，帶動哈瑪星與旗津觀光。

高雄市觀光局新聞稿指出，市府特別在旗后砲台旁架設24小時4K即時影像鏡頭，旅客不出門，也能同步看到精彩活動跟沙雕作品，還有旗津的美麗沙灘、帥哥辣妹、水上活動、蔚藍海景、夕陽晚霞等，想要衝浪、戲水的民眾也能預先在家觀看浪況。

另外，為鼓勵旅行社組團至旗津觀光旅遊，觀光局推出「2022高雄旗津振興團體旅遊補助計畫」，組團30人以上到旗津觀光或參加上述活動，每團補助車資3000元，歡迎全國旅行社多加利用。（編輯：郭諭儒）1110706