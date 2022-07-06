震旦（2373）集團旗下通業技研因應以塑代鋼輕量化發展趨勢，搶攻終端批量生產，提供設計到生產一站式3D列印服務；加上疫後製造級應用生產需求大增，通業上半年Stratasys最新製造級3D列印機訂單，創下較同期成長逾40％的紀錄，預計第三季起，將Stratasys品牌在台灣市場累績安裝超過1,000台的工業級3D列印設備。

根據Wohlers報告顯示，2021年全球增材製造（AM）產品與服務收入增加19.5％，達152億美元，其中，增材製造應用於生產零件上占33.7％。

通業技研因應以塑代鋼輕量化發展趨勢，Stratasys看準製造業商機搶終端批量生產，除不斷強化本身產品線讓3D列印技術更加完整外，材料的創新也積極與巴斯夫和漢高等材料公司合作，開發用於終端零件應用的高性能樹脂材料。

通業技研表示，第二季甫榮獲Stratasys美國3D列印指定為台灣唯一授權代理商，且上半年成功在台灣打開製造級3D列印市場的銷售經驗，預計於第三季開始，將Stratasys品牌在台灣市場累績安裝超過1,000台的工業級3D列印設備，由通業技研售後服務團隊以更專業的服務品質，持續為廣大台灣用戶提供完整的技術服務支援，並針對不同產業應用，以更多元的3D列印解決方案，引領企業邁向批量生產、提升產業競爭力，預期下半年巿場需求將會顯著增長。

通業技研30多年來深耕3D領域，提供台灣顧客在地化的3D技術服務，擁有研發團隊提供軟、硬體創新整合流程，並擁有3D代工服務部門提供3D列印、3D掃描服務。通業技研總經理紀崇楠強調，非常重視台灣3D用戶體驗，其中舊顧客3D產品再購率達三成；同時深受美國Stratasys原廠肯定，連續兩年榮獲白級金代理，今年更成為台灣唯一授權代理商。