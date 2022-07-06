電子終端需求持續修正，凱基投顧預料，下行循環將從下半年延續至2023年，考量需求進一步萎縮，將台灣晶圓代工產業2022～2024年獲利年複合成長率由15％、下修到13％，並降評晶圓代工二哥聯電（2303）至「賣出」，推測合理股價是市場最低的30元。

凱基投顧指出，展望第三季，亞洲客戶的需求正在轉弱，但美國客戶需求續強，像是台灣智慧機系統級晶片（SoC）與面板驅動IC（DDI）領導廠商需求疲弱，但美國智慧機SoC與電源IC廠商需求正在成長。凱基預估，此狀況對聯電第三季產能利用率影響為季減1～2個百分點，意即將從第二季101％的過載程度，轉為第三季99～100％的滿載程度。

由此趨勢來看，凱基認為，雖然對2023年產能利用率預估值84％顯得較保守，但受制於設備商主導，晶圓代工廠的擴充不會停止，預計聯電28與20奈米製程產能在2023年會擴充30％。

鑒於短期需求疲弱，凱基下修聯電下半年獲利預估，同時下修2023年成長展望。根據大型研究機構所做財務模型，聯電2022年每股純益6.24元，寫下近年最高紀錄，然2023年將大減四成以上，每股純益降到3.66元。