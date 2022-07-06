基隆市安樂區鶯歌溪發生大量魚類暴斃，環保局緊急派員處理及調查原因。（張志康攝）

6日上午有民眾在基隆市安樂區發現大武崙溪下游的鶯歌溪有不少魚兒「翻肚」，經過的民眾都說味道相當難聞，擔心是不是上游有人排放廢水，才導致魚類暴斃。基隆市環保局上午表示，已派員至現場進行檢驗，初步判定應是連日高溫，導致水中含氧量下降，才會讓河魚暴斃。

基隆市議員秦鉦表示，6日上午便接獲民眾陳情，表示基隆長庚旁的橋下有大量魚類暴斃，他緊急與環保局聯絡，派員調查及處理。據現場的環保局人員表示，初步並未發現水質有汙染的狀況，應該是因為近來降雨較少，再加上連日高溫，使得水中的含氧量降低，才會導致魚類翻肚暴斃。

秦鉦及三民里長許超勝也指出，每年7、8月間，大武崙溪都會發生魚群因缺氧而死亡的情況，只不過今年或許因為梅雨較早結束，較往年提早了一個月左右。

據環保局人員指出，發生魚群暴斃的地點，自基隆長庚橋下到基隆河口附近，約莫有1至2公里，目前已經派員進行魚屍的清理，也會做水質的採樣及檢測，以確定事發的原因。

環保局水質及土壤防治科科長林嵐表示，上午接獲通報便已派員進行調查並進行水質採樣，初步並未發現水質有遭汙染的跡象。以現場狀況來看，應該是受到近日基隆雨量較少且連日高溫影響，水中溶氧量降低導致。