大陸25歲網紅小芹擁有甜美臉蛋與清新氣質，是大陸四川當地相當有名氣的網紅主播，經常透過直播與粉絲互動並積極更新抖音，即使已結婚育有1子仍吸引超過15萬名粉絲追蹤，並累積100多萬個讚。但去年9月開始小芹卻不見人影，2個月後才被發現已死亡並冰凍在一個冰櫃裡，兇手曝光也令眾人不寒而慄。

根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，網紅小芹的母親在2021年9月開始曾多次打電話給女兒，卻都沒人接電話、視訊也沒人接，詢問女婿王男僅表示「她去旅遊了」並用一些對話截圖及女生的語音應付她，但小芹的母親還是一再要求視訊確認，王男瞞不過母親才發現不對勁趕緊報警。而警方先後曾到王男住所2次都未果，直到11月突擊搜尋才意外在王男家中一個二手冰櫃發現小芹的遺體，並將王男當場逮捕，令街坊鄰居相當訝異。因兩人先前的互動「看著不錯」，王男的個性也相當溫厚、老實，還曾背著小芹回家，沒想到竟是兇手。

而依照警方的判斷，王男是將她勒斃後便用膠布封住口鼻，並五花大綁地藏進冰櫃中。接著有媒體報導，小芹在直播時曾與多名男子產生曖昧，並從中獲得許多打賞，被丈夫王男發現後心生怨恨才將她殺害；另一名知情人士也透露，王男因發現妻子手中有跟別人的不雅片，才會痛下殺機。

對此，小芹的母親否認，反控王男「先在外面有人」，並解釋王男有小芹的手機密碼，經常會察看她的手機，但自己的手機卻不讓別人碰，他還經常像小芹索取錢財，因兩方收入差距甚大，讓王男心理變得十分扭曲，也多次對小芹暴力相向，讓她去醫院縫了3針，甚至沒收小芹的銀行卡跟手機，不讓她出門。而小芹失蹤以後，王男還將小芹買的BMW拿去賣，才會在收取賣車的錢時遭到警方逮捕。

而這幾個月以來，小芹的母親只要想到女兒遇害就無法入睡，如今法院即將開庭審理，她還得從青海西寧趕往四川參加庭審令她心力交瘁，但她也聘請了律師向王男提起刑事附帶民事訴訟，要求法院從重處罰，並要求王男支付90多萬人民幣（約台幣400萬元）的賠償金，勢必要為女兒討回公道。