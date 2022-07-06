新竹縣湖口鄉長林志華驚傳病逝，58歲的林志華長期為胃疾所苦，去年中更舊疾復發，多次進出醫院，此次請病假前往林口長庚醫院救治，但6日上午病況不樂觀，家屬決定接回家中，在中午時分於家中往生。擔任兩屆湖口鄉長的林志華平時公務繁忙，恐因此積勞成疾，公所也將行文給縣府依規指派代理鄉長。

林志華為建商出身，並擁有美國碩士學位，曾兩次競選湖口鄉長失利，轉戰縣議員後一舉當選，1屆議員任滿後再度挑戰鄉長選戰成功，並順利連任至今。公所主祕陳能鎬指出，林志華在本屆競選連任之時，就發現胃部出問題，但鄉長戮力鄉政、跑場相當勤快，恐是積勞成疾，後又再度因胃疾引發其他併發症，反覆進出醫院。

病榻中的林志華仍關心鄉務，陳能鎬表示，前幾天林志華還特地打電話詢問他鄉志發放的情況，過去即使疾病纏身，林志華也硬撐病體上班，偶爾返家休養，但也仍不忘帶著公文返家批示，相當操勞。最近一次公開露面為新竹縣政府行動主管會報到湖口。

「他是安詳的離開」。陳能鎬難過的表示，林志華去年復發後爆瘦10幾公斤，因受病痛折磨很累，多次跑醫院救治，此次住院約10天左右，6日上午因病況不樂觀，家屬決定送回家，公所各課室主管也都在林志華住家等待，不料中午就病情惡化過世。

有鄉民透露，林志華確實是一個認真做事的好官，在他任內湖口鄉公所結餘款上揚，建設持續增加，包括提出湖口第二交流道的規畫、鄉內首家速食店落成、知名連鎖咖啡廳以正規畫中，此外也將20年未修的鄉志找專家重新編纂，並完成將父親的名字也寫進鄉志的心願。