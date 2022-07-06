日系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，肯定創意第二季營收表現優於預期，且樂觀看好創意全年營收、獲利，重申創意優於大盤評等、目標價495元。

創意6月合併營收18.79億元、月成長8.9％、年成長55.8％，創下單月營收歷史新高；累計第二季合併營收53.81億元、季成長19.2％，年成長63％，改寫季度營收歷史新高。

日系外資表示，創意第二季營收表現優於預期，主要是來自MP(量產)、NRE(委託設計)的業務貢獻，看好創意第二季、全年獲利具有上修機會，對創意持續維持正面樂觀看法，重申創意優於大盤評等、目標價495元。

日系外資表示，儘管創意第二季NRE營收為15億元，季增長19％、年增長33％，成長幅度略低於預期，但MP營收貢獻達37億元，季增長20％，年增長75％，卻是遠優於公司的，主要是來自SSD、網絡客戶需求更甚預期，但因為量產部分拉升，故預計第二季毛利率將略有下滑、落在36.5％。

日系外資表示，樂觀看好創意全年營收、獲利，成長幅度分別估落在32％、42％，每股淨利為15.4元。儘管市場擔心消費電子產品需求疲軟可能會影響半導體展望，但創意下半年營收將更具有彈性，因為其相較其他IC設計廠，手機、NB等消費性電子比重有限，然而下半年產品組合不利恐拖累毛利率，下半年營收不排除低於上半年。

創意預計在7月29日召開法人說明會，屆時將會對下半年營運做出更詳盡說明。