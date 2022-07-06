大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口大陸製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利，執行長黃南競遭新竹地方法院裁定從6月14日起羈押2月，並禁止接見通信，他不服提起抗告，台灣高等法院認定他有湮滅證據勾串共犯之虞，駁回抗告確定。

黃男提抗告表示，本案犯罪主體為大鑫公司負責人朱壽暉，他是受害人，也任何犯罪所得與他有關。

但高院認為，黃南競代大鑫公司購買的快篩劑為大陸製造，且知悉需安排人手將外盒「MADE IN CHINA」標籤撕下，另大陸艾康公司雖有交付取得美國核准之文件，但包裝不同即無法聲稱是美國產品等，他犯罪情節重大。

高院認為，黃男對涉案情節避重就輕，本案尚有相關證人未到案，他也有叮嚀同案被告李紫錡「注意手機」等疑似湮滅證據之指示，有事實足認有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞。

高院指出，依證人所述，黃男之前曾因堅持輸入於法不合之快篩劑而自某公司離職，嗣再與大鑫公司合作，從事本案犯行，有事實足認有反覆實施詐欺取財犯罪之虞，因此駁回抗告，裁定羈押確定。