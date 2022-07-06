第一屆全球客家流行音樂大賽日前為複賽選手舉行培訓班。（新視紀整合行銷提供）

第一屆全球客家流行音樂大賽日前為複賽選手舉行培訓班。（新視紀整合行銷提供）

黃連煜日前在第33屆金曲獎風光拿下4座大獎，他近來也接下「第一屆全球客家流行音樂大賽」評審總召，本周六將出席複賽擔任評審。雖然他眾望所歸，卻也有酸民批評，他經過幾日沉澱後在社群表示：「創作我從來不是以得獎為目標，因此沒有所謂的得失心，喜歡不喜歡本來就是見仁見智，不過今年有些例外。也許生平第一次同時入圍這麼多獎項，在某些社交環節我做得不夠好，但我想說的是，我只是做我自己而已，難道我已屆耳順之年，歷經癌症，也有過創作低潮，好不容易被肯定了還要顧及所有人的感受？才不要，在人生的最後一階段，我只想為我的作品負責，我會留下的，是值得傳唱的歌，是讓後代感到光榮的歌，所以抱歉了那些不以為然的人。」並再次感謝文化部、金曲獎及評審，表示「我不會停下腳步的」。

「第一屆全球客家流行音樂大賽」複賽 7月9日臺北信義新光三越香堤大道廣場舉行，由客家委員會主辦，文化部、僑務委員會協辦之「第一屆全球客家流行音樂大賽」，經2個月徵件共吸引7國、144組參賽者參賽。經過評審燒腦評選出10組「創作組」、11組「歌唱組」闖進複賽，7月9日將於臺北信義新光三越香堤大道廣場同場較勁，爭奪決賽入圍門票。歌唱組複賽入圍：洪毓璟、宋佳真、田亞寧、CRYSTAL蘇靖雅、葉恩綺、姜柏任、林沛喬、Angelina Chin Ting F、羅昊元、留聲樂團、Fantasia人聲樂團。創作組複賽入圍：羅偉力、Vuize、何芸娜＆何芝蓉、黃宇寒、路過客樂團、葉鈺渟、粹垢樂團、彤溫岑二重唱、李彥鋒、同根生A Root。

客委會期盼藉由舉辦全球客家流行音樂大賽，讓多元化的客家音樂被更多人聽見、選拔優秀客家音樂人才、並推向國際化。本次創作組包括「粹垢樂團」、「A Root 同根生」、「彤溫岑二重唱」等，他們表示透過客語創作過程，對客家音樂也有更深入的了解，對於這次有不同風格的客家音樂可以入圍，都覺得精彩可期，也更期望透過這樣的交流激發出新的音樂火花。

另外，「何芸娜 ＆ 何芝蓉」、黃宇寒以及Vuize都受到家人影響，認為應該更重視客家文化、發揚客家音樂，也表示複賽前的培訓課程，可以感受到主辦單位的用心，透過授課講師的知識分享及經驗傳授，獲得創作及歌唱上的啟發，並了解創作音樂時必須時時思考作品是否具備「獨特性」，期許在音樂圈成為具有影響力及獨特性的人物。

歌唱組入圍者「留聲樂團」、「Fantasia 人聲樂團」雖然不是客家人，但經過多元領域的培訓，讓他們對於接下來的賽事極具信心，而林沛蕎也提到，透過賽前培訓課程，對唱歌、創作都有了嶄新的想法。此外，臺北電影節非常新人洪毓璟，也表示在拍攝完《茶金》之後，對客語產生興趣、進而開始學習，也在家人的鼓勵之下，將自己的創作改編成客語，期盼自己在複賽及臺北電影節中都能有所收穫、影歌雙棲。

評審表示，今年「創作組」、「歌唱組」入圍者都讓人驚豔，入圍者都滿心期待能在複賽中展現自己最優秀的一面，透過演繹歌曲，突破語言隔閡，讓比賽不僅是比賽，更是一種表演，期盼比賽現場能讓觀眾直接感受他們的魅力，一舉拿下決賽門票。第一屆全球客家流行音樂大賽複賽，7月9日下午3點就在臺北信義新光三越香堤大道廣場舉行，請上官網http://www.hakkapopmusic.com.tw 查詢。