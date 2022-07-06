全台唯一的「沙崙智慧綠能科學城」，是由中央領軍、地方合作的產業重鎮，台南市經發局指出，沙崙綠能科技示範場域為綠能科技創新的火車頭，鏈結鄰近的中央研究院南部院區、科技部的資安暨智慧科技大樓、大台南會展中心及推動中的醫療服務與創新園區等多元資源，帶動台南產業轉型，持續以成為亞洲智慧綠能典範為目標，迎接能源新世代。

台南市經發局積極推動的「南科、綠科」雙引擎，其中沙崙智慧綠能科學城除了灑下重大建設利多，更加碼開發綠能、引進上萬個就業機會，同時也打造三鐵共構的交通樞紐。目前「沙崙綠科」仍持續規劃推動捷運深綠線連結南科、醫療與產業專區、資安暨智慧科技研發專區第2期大樓、沙崙國中轉型新建K12雙語示範學校等，以及台南三井OUTLET PARK已完工營運，大幅提高地方經濟活力及生活便利性。

台南市長黃偉哲說，在南科與綠科雙引擎帶動下，臺南已逐步落實成為產經重鎮，達到擴大既有綠能產業聚落，帶動地方經濟活力，沙崙智慧綠能科學城的推動，更是臺灣綠能產業化的關鍵一哩路，在提升國際競爭力同時，持續以成為亞洲智慧綠能典範為目標，迎接能源新世代。

台南市經發局長陳凱凌表示，目前綠能科技示範場域除建置綠能生活體驗社區及單身員工宿舍外，台糖公司也於科學城導入全國第一座循環經濟為概念的集合式住宅，以「建材銀行」、「循環系統」、「建材拆解重複使用」、「建築資訊模型應用」、創新商業模式」等理念而興建完成。

未來也會對綠能科學城持續配合提供國內外綠能廠商在研發技術與產業進行系統性的測試、驗證等媒合平台。