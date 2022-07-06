台北王朝大酒店4月中結束防疫旅館任務，在新任總經理孫至堅掌舵下重振旗鼓，包括積極出租閒置場域活化運用，斥資逾5億元翻新升級客房、餐廳及公共空間，預計8月18日正式更名「ILLUME茹曦酒店」品牌，在後疫情時代以嶄新面貌轉型再出發。

台北王朝大酒店前身為1983年開幕、由亞世集團投資興建的環亞大飯店，曾因委由洲際酒店集團（IHG）旗下假日酒店（Holiday Inn）品牌經營管理，短暫改名為假日環亞大飯店。隨著亞世集團因財務危機瓦解，仙妮蕾雅集團2006年斥資70億元買下接手經營。

而富邦金旗下富邦人壽2022年7月宣布斥資268億元買下台北王朝約3024.7坪土地及2.87萬坪建物，並回租仙妮蕾德集團繼續經營，據悉雙方租約至2027年。同時，去年10月延攬在飯店業任職逾30年的孫至堅擔任總經理，接掌酒店後續經營策略規畫。

孫至堅觀察，南京小巨蛋商圈沒落已有一段時間，一樓有許多空間閒置，造成沒什麼人氣的冷清感，對此思索進行3階段改造，首要積極招租閒置空間、活絡在地商圈，其次以酒店為最大展體招募會員，結合周邊商家共同行銷，長期希望串聯互通全台單體精品酒店，放大資源綜效。

同時，台北王朝近年持續投資改裝升級，2017年已完成部分客房裝修，去年斥資4.4億元裝修面對敦化北路的233間客房，1、2樓的公共空間及餐廳今年亦完成改裝，大宴會廳目前正在裝修中，預計下個月完工迎賓，合計斥資逾5億元。

台北王朝原有730間客房，基於營運策略考量，孫至堅決議保留408間客房，將面對後巷的300間客房轉租給兆基物業，響應內政部政策轉為社會住宅，一年估帶來5千萬元租金收益，加計停車場、原總統套房、行政貴賓廳等委外經營，合計共1274坪空間出租活化運用。

孫至堅表示，在當今飯店業微利時代，將閒置空間委外出租給餐飲業、休閒業等活化運用，均有助未來提供住房專案的相關內容及包裝。同時，也希望透過更名「ILLUME茹曦酒店」品牌，一掃消費者認為酒店較老舊的既定印象，以嶄新形象重新再出發。

孫至堅指出，王朝過去團客及散客比重約各半，散客中OTA和企業商務客又占近半。未來希望團客比重能控制在35％以下，將散客比重提升至60～65％。在無疫情影響的正常狀況下，目標首年住房率能達55％，平均房價3000～3200元。