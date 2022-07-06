市議員蔡育輝（右）今偕「國旗妹」張宇彤（左）、台南市農產品促銷協會理事長盧素香（中）宣傳。（張毓翎攝）

正值台南芒果產季，「議長盃吃芒果冰比賽」7月8日將在新營民治議會廳登場，報名人數上限200人，凡參加者最少可獲價值500元的參賽獎；此外，現場還準備超過6000份芒果冰免費吃，市議員蔡育輝今偕「國旗妹」張宇彤、台南市農產品促銷協會理事長盧素香宣傳，邀請市民朋友在炎炎夏天，來吃碗冰解暑氣。

蔡育輝表示，台南是台灣芒果最大產區，他已連續11年支持台南市農漁畜牧產品推展協會辦芒果冰品嘗行銷活動，去年因疫情無法辦理，很可惜，而近日疫情趨緩，他們早在1個月前就積極找果，要把今年活動辦得盡善盡美。

蔡育輝提到，當天活動，台南市農漁畜牧產品推展協會將準備逾6000份芒果冰，在台南市政府及台南市議會支持下，民眾來民治議會排隊就可領取免費兌換券換取芒果冰，一人最多可兌換2碗芒果冰，另外，台南市農產品促銷協會也會在現場舉辦議長盃吃芒果冰比賽。

盧素香補充，感謝市府和市議會的大力支持和贊助，議長盃吃芒果冰比賽的獎金及獎品都非常豐富，這次取前5名，第1名除了有3000元禮券，還能把1盆由後壁蘭花業者開發的「國旗蘭花」抱回家，第2至5名也有禮券和國旗蘭花，而參賽的民眾即便沒有入前5名，還是有價值500元參賽獎可以拿。

「國旗妹」張宇彤說，很高興來幫忙這次活動，當天她也邀請多位好姐妹跟大家一起吃芒果冰，希望讓活動更「吸睛」，歡迎民眾當天踴躍來參加。